Idąc na służbę, uratował mężczyznę przed wychłodzeniem

Zastępca dyżurnego kraśnickiej komendy idąc na poranną służbę, zauważył leżącego mężczyznę. Okazało się, że był to ostatni moment aby uratować 65-latka przed wychłodzeniem. Policjant podniósł go z ziemi i monitorował jego czynności życiowe do czasu przyjazdu karetki. Mężczyzna z podejrzeniem omdlenia i zapaści trafił on do szpitala gdzie obecnie przebywa.