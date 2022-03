Próbowali wyłudzić pieniądze od uchodźców za transport do Niemiec Data publikacji 12.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymaliśmy dwie osoby, które usiłowały wyłudzić pieniądze od obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Przed punktem recepcyjnym zaoferowali 4 kobietom z 3 dzieci darmowy przewóz do Niemiec. Podczas podróży zażądali 150 euro od każdej przewożonej osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj w Lubyczy Królewskiej (powiat tomaszowski). Zatrzymani to: 53 letni obywatel Bułgarii i jego 52-letnia znajoma.

Do zdarzenia doszło wczoraj przed punktem recepcyjnym w Lubyczy Królewskiej. 4 kobiety z trójką dzieci zamierzały jechać do Niemiec. Darmowy transport zaoferowała im kobieta i jej znajomy. W trakcie jazdy busem marki Mercedes zażądali 150 euro od każdej przewożonej osoby. Kiedy para spotakła się ze stanowczą odmową wyasdzili uchodźców i posatnowili wyjechać z Polski. Roztrzęsione kobiety, które wróciły na punkt recepcyjny zauważyli policjanci. Podeszli do kobiet i ustalili co się stało.

Szybkie działania doprowadziły do ustalenia sprawców. Zostali zatrzymani na przejściu granicznym (Hrebenne), kiedy próbowali przekroczyć granicę. Zatrzymani to: 53-letni obywatel Bułgarii i jego 52-letnia znajoma. Za usiłowanie oszustwa grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prasowy

KWP w Lublinie

kom. Andrzej Fijołek