Pornografia dziecięca w domu 29-latka Data publikacji 12.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 29-latka z Chełma, który posiadał i rozpowszechniał materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. Podczas przeszukania miejsca jego zamieszkania mundurowi zabezpieczyli użytkowany przez niego sprzęt elektroniczny, na którym ujawnili zabronione prawem treści. Mężczyźnie przedstawiono już zarzut. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Na trop 29-latka, który posiada materiały pornograficzne z udziałem małoletnich i rozpowszechnia je za pomocą komunikatora internetowego wpadli policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W minioną środę wspólnie z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie pojawili się w miejscu jego zamieszkania na jednym z osiedli w Chełmie. Mężczyzna był bardzo zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Policjanci przeszukali zajmowane przez niego pomieszczenia i zabezpieczyli telefon komórkowy, komputer oraz przenośną pamięć.

Właściciel nielegalnych "zbiorów" trafił do policyjnego aresztu. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Wczoraj Sąd Rejonowy w Chełmie zastosował wobec 29-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

komisarz Ewa Czyż