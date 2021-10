W związku z pandemią koronawirusa- dbaj o bezpieczeństwo, zachowuj się odpowiedzialnie! Data publikacji 30.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Epidemia koronawirusa nie zwalnia tempa, szczególnie w naszym regionie przybywa nowych zakażeń. Niestety wiele osób zapomina o obostrzeniach, które nadal obowiązują w całym kraju. Dlatego policyjne patrole odwiedzają galerie handlowe i duże sklepy wielkopowierzchniowe w naszym regionie. Funkcjonariusze rozmawiają nie tylko z klientami tych obiektów, ale także z pracownikami przypominając o aktualnych obostrzeniach i zasadach. Rozdają również maseczki tym, którzy ich przy sobie nie posiadają.

Epidemia koronawirusa nie zwalnia tempa, szczególnie w naszym regionie przybywa nowych zakażeń. Niestety wiele osób zapomina o obostrzeniach, które nadal obowiązują w całym kraju. Szczególnie teraz, w okresie Wszystkich Świętych, kiedy tłumnie odwiedzamy nekropolie, spotykamy się z rodzinami i znajomymi, odwiedzamy targi i duże galerie handlowe, ryzyko zakażenia jest bardzo duże.

Zdarza się, że z obowiązku zakrywania ust i nosa nie korzystają też pasażerowie komunikacji publicznej. Takie podejście jest szczególnie groźne, ponieważ z publicznej komunikacji korzysta bardzo wielu mieszkańców i w tych warunkach trudno jest zachować bezpieczny dystans.

Wciąż przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby korzystające z komunikacji publicznej, przebywające w obiektach handlowych lub lokalach gastronomicznych muszą pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego. Do takich miejsc należą także banki, kina, szpitale, zakłady pracy i inne budynki użyteczności publicznej. W takich miejscach przede wszystkim wymagane jest zakrywaniu ust i nosa przy pomocy maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie liczby klientów w poszczególnych miejscach.

Ponieważ wiele osób lekceważy obowiązujące przepisy, policjanci z lubelskiego garnizonu kontrolują ich przestrzeganie Kontrole prowadzone są w największych galeriach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych, czy środkach publicznej komunikacji.

Dzisiaj policyjne patrole odwiedzają galerie handlowe i duże sklepy wielkopowierzchniowe w naszym regionie. Policjanci rozmawiają nie tylko z klientami tych obiektów, ale także z pracownikami przypominając o aktualnych obostrzeniach i zasadach. Rozdają również maseczki tym, którzy ich przy sobie nie posiadają.

Po raz kolejny apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń i przypominamy, że zgodnie z kodeksem wykroczeń policjanci osoby niestosujące się do ograniczeń mogą pouczyć, ukarać mandatem, skierować sprawę do sądu lub przekazać sprawę do sanepidu, który nakłady kary administracyjne.

kom. Anna Kamola