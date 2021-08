Policjant radzyńskiej jednostki laureatem Plebiscytu Osobowość Roku Data publikacji 12.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas Gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Aspirant Jarosław Rychlik odebrał statuetkę Osobowość Roku w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Policjant zauważył pieszego, który zasłabł i przewrócił się. Dzięki natychmiastowej reakcji i przeprowadzonej reanimacji, jego życie udało się uratować. Serdecznie gratulujemy.

We wtorek 10 sierpnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się zwieńczenie plebiscytów Osobowość Roku 2019 i 2020. Na uroczystą galę zaproszenie otrzymał policjant Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim, który w trakcie tego wydarzenia z rąk Redaktora Naczelnego „Kuriera Lubelskiego” Pana Wojciecha Pokora otrzymał pamiątkową statuetkę oraz dyplom. Aspirant Jarosław Rychlik na co dzień pełniący służbę w Wydziale Ruchu Drogowego radzyńskiej komendy jest laureatem plebiscytu Osobowość Roku 2019 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna na terenie powiatu radzyńskiego.

Przypomnijmy! We wrześniu 2019 roku. Aspirant Jarosław Rychlik wspólnie z innym mundurowym w miejscowości Bezwola Star Wieś zauważył mężczyznę, który poruszał się pieszo prowadząc rower. W pewnym momencie dostrzegli, jak upada na pobocze drogi.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli mu na pomoc. Zastali go leżącego, twarzą zwróconą do ziemi. Okazało się, że jest nieprzytomny i nie oddycha. Policjanci natychmiast rozpoczęli resuscytacje krążeniowo-oddechową prowadząc ją przez kilkanaście minut do czas przyjazdu załogi karetki pogotowia. Następnie w trakcie prowadzonej wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego akcji ratowniczej, po około godzinie przywrócono mężczyźnie funkcje życiowe.

Z relacji będącego na miejscu zdarzenia lekarza wynikało, że przywrócenie funkcji życiowych u mężczyzny było możliwe tylko dzięki natychmiastowej akcji ratowniczej.

Wówczas w przesłanym do szefa lubelskiego garnizonu Policji piśmie Rzecznik Praw Pacjenta, napisał "... jest to kolejna wzorowa interwencja radzyńskiej Policji. Dziękuję za służbę na rzecz obywateli zasługującą na słowa najwyższego uznania..."

Składamy serdeczne gratulacje laureatowi plebiscytu oraz życzymy wytrwałości i powodzenia w codziennej służbie.

aspirant Piotr Mucha