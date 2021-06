Dzielnicowi ratowali mężczyznę, który wbił sobie nóż w brzuch Data publikacji 13.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkanaście minut trwała akcja ratunkowa prowadzona przez włodawskich dzielnicowych wobec mężczyzny, który wbił sobie nóż w brzuch. Policjanci uciskali ranę oraz na bieżąco monitorowali funkcje życiowe 35-latka utrzymując kontakt słowny i wzrokowy do czasu przyjazdu karetki. Chronienie ludzkiego życia to priorytet w naszych działaniach.

Poważną interwencję przeprowadzili wczoraj przed południem dzielnicowi włodawskiej komendy. Około godziny 11:30 policjanci: starszy aspirant Tomasz Prystupa i sierżant sztabowy Marcin Nowicki zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu, że mężczyzna wbił sobie nóż w brzuch.

Mundurowi jako pierwsza służba ratunkowa na miejscu od razu przystąpili do ratowania życia 35-letniego włodawianina i przejęli udzielanie pomocy przedmedycznej od rodziny. Kiedy jeden z policjantów uciskał ranę kłutą, żeby tamować krwawienie drugi wzywał pogotowie. Podczas prowadzonych przez mundurowych działaniach mężczyzna był przytomny, a policjanci cały czas utrzymywali z nim kontakt wzrokowy i słowny monitorując jego czynności życiowe. Swoje działania prowadzili do czasu przekazania poszkodowanego służbie medycznej, która zabrała go do szpitala. Mężczyzna najprawdopodobniej próbował targnąć się na swoje życie. Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia.

Powyższa interwencja przypomina, że pomaganie i chronienie ludzkiego życia to priorytet w naszych działaniach.

sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz