Dyżurny w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę kradzieży roweru Data publikacji 12.06.2021 Policjantem jest się nie tylko w służbie, ale również poza nią. Wczoraj swoją postawą potwierdził to nadkomisarz Marcin Syta - Oficer Dyżurny z radzyńskiej komendy, który w czasie wolnym zatrzymał sprawcę kradzieży roweru. W ujęciu uciekającego „amatora cudzych" jednośladów brał udział także inny mieszkaniec Radzynia Podlaskiego.

Do zdarzenia doszło w czwartek kilka minut przed godziną 21:00 na ulicy Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim. Nadkomisarz Marcin Syta na co dzień pełniący służbę w radzyńskiej jednostce Policji zaalarmowany przez mężczyznę, że doszło do kradzieży roweru pozostawionego przed jednym z bloków bez chwili zawahania ruszył za „amatorem cudzego mienia”. Policjant obezwładnił złodzieja i wspólnie z innym mężczyzną przytrzymał sprawcę kradzieży, który próbował się uwolnić. Funkcjonariusz o całym zajściu poinformował dyżurnego radzyńskiej komendy. Na miejsce zostali skierowani umundurowani policjanci, którzy dalej zajęli się „nieuczciwym rowerzystą”.

Sprawcą kradzieży okazał się 34-letni mieszkaniec Radzynia Podlaskiego, który za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Mężczyzna jest dobrze znany radzyńskim policjantom, ponieważ wielokrotnie dokonywał kradzieży.

aspirant Piotr Mucha