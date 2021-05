Kontrterroryści zakończyli szkolenie taktyczno-wysokościowe Data publikacji 29.05.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni kontrterroryści zakończyli kilkudniowe szkolenie taktyczno-wysokościowe. Na policyjnych obiektach szkoleniowych w Lublinie przy wykorzystaniu śmigłowca Black Hawk wspólnie z ratownikami GOPR doskonalili umiejętności działania w różnych sytuacjach. Techniki zjazdowe przy różnego rodzaju naturalnych przeszkodach, szturm na obiekty stałe, elementy ratownictwa, jak na przykład ewakuacja osób z terenów zagrożonych, to tylko niektóre z przećwiczonych scenariuszy.

Policyjni kontrterroryści utrzymywani są w ciągłej gotowości bojowej. Dlatego regularnie doskonalą swoje umiejętności i uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach. Policjanci nie tylko wyjeżdżają na szkolenia organizowane dla funkcjonariuszy jednostek specjalnych, ale szkolą się także we własnym zakresie. Tak było też w tym tygodniu.

Przez kilka ostatnich dni policyjni "komandosi" uczestniczyli w szkoleniu taktyczno-wysokościowym z wykorzystaniem śmigłowca Black Hawk. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie.

Przy wykorzystaniu tej wszechstronnej maszyny, jakim jest Black Hawk, kontrterroryści trenowali różne techniki desantu z pokładu śmigłowca oraz ewakuacji na pokład statku powietrznego. Tego typu umiejętności wykorzystywane są w różnych sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak działania bojowe, ratownicze, czy sytuacje kryzysowe.

Ponieważ śmigłowiec bardzo często wykorzystywany jest do przeprowadzania także działań ratowniczych, w szkoleniu wzięli udział zaproszeni ratownicy GOPR , którzy zajmują się prowadzeniem akcji ratowniczych na terenach górskich.

Techniki zjazdowe przy różnego rodzaju naturalnych przeszkodach, szturm na obiekty stałe, elementy ratownictwa, jak na przykład ewakuacja osób z terenów zagrożonych, to tylko niektóre z przećwiczonych scenariuszy, które dały możliwość wypracowywania algorytmów postępowania w różnych sytuacjach.

Z pewnością to przedsięwzięcie pozwoliło na podwyższenie poziomu wyszkolenia wysokościowego, strzeleckiego oraz taktycznego - umiejętności niezbędnych do wykonywania trudnych i niebezpiecznych zadań, które na co dzień realizują policjanci pododdziałów kontrterrorystycznych. Cenne doświadczenia zdobyte podczas szkolenia posłużą zarówno policjantom jak i ratownikom do wypracowania standardów zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie to jednostka działająca w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do jej głównych zadań należy przede wszystkim udział w akcjach kontrterrorystycznych, zatrzymywanie niebezpiecznych osób oraz zwalczanie aktów najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci tej grupy uczestniczą także w działaniach minersko-pirotechnicznych, ratowniczych, w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych. Kontrterroryści biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka. Policjantów tej formacji cechuje bardzo wysoki, specjalistyczny poziom wyszkolenia, zarówno z posługiwania się bronią, jak i działania w ekstremalnych warunkach. Ponadto wymagane jest od nich nieustanne utrzymywanie gotowości bojowej. Dlatego też kontrterroryści ciągle doskonalą swoje umiejętności, aby w każdej chwili byli dobrze przygotowani do działań bojowych.

podkomisarz Anna Kamola