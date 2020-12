Dzielnicowi i kontrterroryści z prezentami u dzieci Data publikacji 06.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z III Komisariatu Policji w Lublinie oraz policyjni kontrterroryści odwiedzili dzieci z pogotowia opiekuńczego w Lublinie oraz z przedszkola numer 64 w Lublinie. Z okazji „Mikołajek” funkcjonariusze obdarowali je prezentami, które przygotowali. Wizyta sprawiła dzieciakom wiele radości.

Za sprawą dzielnicowych z III Komisariatu Policji w Lublinie oraz lubelskich kontrterrorystów na twarzach dzieci z pogotowia opiekuńczego w Lublinie oraz z przedszkola numer 64 w Lublinie zagościły szerokie uśmiechy. Z okazji „Mikołajek” policjanci odwiedzili najmłodszych z przygotowanymi dla nich niespodziankami. Wiele radości sprawiła dzieciakom możliwość obejrzenia używanego przez kontrterrorystów wyposażenia. Były również pamiątkowe zdjęcia. Wszystkie dzieci otrzymały przygotowane przez policjantów paczki. Na widok upominków dziecięce twarze rozpromieniły się jeszcze bardziej.

Zbliżające się święta to doskonały czas, by pamiętać o innych. Piątkowa wizyta to inicjatywa aspiranta Jacka Banacha, aspiranta sztabowego Artura Rakowskiego oraz młodszego aspiranta Szczepana Bresia, - dzielnicowych z III Komisariatu Policji w Lublinie. Funkcjonariusze organizując wizytę zadbali, by spotkanie odbyło się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.

W przygotowanie prezentów włączyła się Pani Marzena Chołożyńska, reprezentująca jedną z firm cukierniczych oraz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

komisarz Kamil Gołębiowski