Zatrzymany 31-latek za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nielegalnych sterydów anabolicznych Data publikacji 14.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Lublinie i KWP z/s w Radomiu oraz z KPP w Grójcu zatrzymali 31-latka z woj. mazowieckiego podejrzanego o wytwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu sterydów anabolicznych. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli około 170 litrów płynów oraz tysiąc opakowań podrobionych leków. Wśród zabezpieczonych środków farmaceutycznych znalazły się hormony wzrostu, testosteron, czy suplementy diety. Mężczyzna został zatrzymany w wynajmowanym mieszkaniu, w którym odbywała się nielegalna produkcja. W prokuraturze usłyszał zarzuty, w tym sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Na trop mężczyzny zajmującego się nielegalną produkcją środków farmaceutycznych wpadli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Lublinie. Funkcjonariusze mieli uzasadnione podejrzenia, że 31-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego zajmuje się wytwarzaniem podrobionych leków oraz wprowadzaniem ich do obrotu.

Operacyjne ustalenia lubelskich policjantów doprowadziły do powiatu grójeckiego. To właśnie tam wspólnie z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP z siedzibą w Radomiu oraz Wydziału Przestępczości Ekonomicznej Komendy Powiatowej Policji w Grójcu w wynajmowanym przez 31-latka mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili „fabrykę” w której w domowych warunkach pozbawionych jakichkolwiek zasad higieny odbywała się nielegalna produkcja sterydów anabolicznych.

Podczas przeszukania, które prowadzone było przy udziale pracownika Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA, policjanci ujawnili i zabezpieczyli komponenty i półfabrykaty służące do produkcji leków, opakowania leków, substancje czynne oraz gotowe produkty lecznicze. Zabezpieczono m.in. podrobione hormony wzrostu, testosteron, czy suplementy diety. Były to podrobione środki farmaceutyczne, które przepisywane są wyłącznie na receptę. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli około tysiąc opakowań leków oraz 170 litrów płynów służących do ich produkcji. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonych nielegalnych wyrobów medycznych szacowana jest na kwotę około 5 milionów złotych. Dodatkowo podczas zatrzymania 31-latka policjanci zabezpieczyli pieniądze w kwocie blisko 50 000 złotych.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna samodzielnie wytwarzał z półproduktów gotowe środki farmaceutyczne, pakował je, drukował etykiety, a następnie wprowadzał do obrotu sprzedając odbiorcom.

Zatrzymany 31-latek w środę został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie usłyszał zarzuty nielegalnego wytwarzania produktów leczniczych i wprowadzania ich do obrotu, posiadania substancji zabronionych Międzynarodową Konwencją o zwalczaniu dopingu w sporcie. Mężczyzna dodatkowo odpowie nie tyko za złamanie przepisów prawa farmaceutycznego, ale także kodeksu karnego, bowiem usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

Prokurator zadecydował o zastosowaniu poręczenia majątkowego w kwocie 100 000 złotych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Podjęto decyzję o zabezpieczeniu majątkowym mienia podejrzanego. 31-latkowi grozi kara do 8 lat więzienia.

nadkomisarz Anna Kamola



Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie