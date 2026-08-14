Zatrzymany 31-latek za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nielegalnych sterydów anabolicznych - AktualnościPolicja Lubelska

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Zatrzymany 31-latek za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nielegalnych sterydów anabolicznych

Data publikacji 14.08.2026
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Policjanci z Wydziału dw. Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Lublinie i KWP z/s w Radomiu oraz z KPP w Grójcu zatrzymali 31-latka z woj. mazowieckiego podejrzanego o wytwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu sterydów anabolicznych. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli około 170 litrów płynów oraz tysiąc opakowań podrobionych leków. Wśród zabezpieczonych środków farmaceutycznych znalazły się hormony wzrostu, testosteron, czy suplementy diety. Mężczyzna został zatrzymany w wynajmowanym mieszkaniu, w którym odbywała się nielegalna produkcja. W prokuraturze usłyszał zarzuty, w tym sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Grozi mu do 8 lat więzienia.

na stole szklane fiolki z substancją płynną i strzykawka z nałożona osłoniętą igłą

Na trop mężczyzny zajmującego się nielegalną produkcją środków farmaceutycznych wpadli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Lublinie. Funkcjonariusze mieli uzasadnione podejrzenia, że 31-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego zajmuje się wytwarzaniem podrobionych leków oraz wprowadzaniem ich do obrotu.

w ręce trzymane opakowanie ze szklanymi fiolkami wypełnionymi płynną substancją, w tle opakowania z wyrobami medycznymi

Operacyjne ustalenia lubelskich policjantów doprowadziły do powiatu grójeckiego. To właśnie tam wspólnie z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP z siedzibą w Radomiu oraz Wydziału Przestępczości Ekonomicznej Komendy Powiatowej Policji w Grójcu w wynajmowanym przez 31-latka mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili „fabrykę” w której w domowych warunkach pozbawionych jakichkolwiek zasad higieny odbywała się nielegalna produkcja sterydów anabolicznych. 

w bagażniku samochodu dostawczego aparatura służąca do produkcji zabezpieczonych wyrobów medycznych

Podczas przeszukania, które prowadzone było przy udziale pracownika Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA, policjanci ujawnili i zabezpieczyli komponenty i półfabrykaty służące do produkcji leków, opakowania leków, substancje czynne oraz gotowe produkty lecznicze. Zabezpieczono m.in. podrobione hormony wzrostu, testosteron, czy suplementy diety. Były to podrobione środki farmaceutyczne, które przepisywane są wyłącznie na receptę. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli około tysiąc opakowań leków oraz 170 litrów płynów służących do ich produkcji. Łączna  czarnorynkowa wartość zabezpieczonych nielegalnych wyrobów medycznych szacowana jest na kwotę około 5 milionów złotych. Dodatkowo podczas zatrzymania 31-latka policjanci zabezpieczyli pieniądze w kwocie blisko 50 000 złotych.

na stole szklane fiolki z substancją płynną, strzykawka z nałożona osłoniętą igłą i opakowanie wyrobów medycznych

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna samodzielnie wytwarzał z półproduktów gotowe środki farmaceutyczne, pakował je, drukował etykiety, a następnie wprowadzał do obrotu sprzedając odbiorcom.

Zatrzymany 31-latek w środę został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie usłyszał zarzuty nielegalnego wytwarzania produktów leczniczych i wprowadzania ich do obrotu, posiadania substancji zabronionych Międzynarodową Konwencją o zwalczaniu dopingu w sporcie. Mężczyzna dodatkowo odpowie nie tyko za złamanie przepisów prawa farmaceutycznego, ale także kodeksu karnego, bowiem usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

na stole ułożone banknoty polskich złotych, w tle siedzący na krześle zatrzymany mężczyzna z rękami zakutymi w kajdanki

Prokurator zadecydował o zastosowaniu poręczenia majątkowego w kwocie 100 000 złotych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Podjęto decyzję o zabezpieczeniu majątkowym mienia podejrzanego. 31-latkowi grozi kara do 8 lat więzienia.

nadkomisarz Anna Kamola

Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie

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