Kolejne szkolenie policyjnych ratowników w Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie Data publikacji 26.07.2026 Powrót Drukuj Na terenie Ośrodka Szkolenia Policji w Lublinie odbyło się kolejne w tym roku szkolenie recertyfikacyjne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy Policji. W przedsięwzięciu uczestniczyło 12 policjantów z naszego garnizonu, którzy doskonalili oraz odnawiali swoje uprawnienia i umiejętności ratownicze niezbędne podczas realizacji codziennych obowiązków służbowych.

W Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie odbył się kolejny kurs specjalistyczny dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki zdobytym kompetencjom funkcjonariusze mogą skutecznie nieść pomoc poszkodowanym, co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w regionie.

W tym tygodniu do takiego kursu przystąpiło 12 policjantów z garnizonu lubelskiego. Podczas szkolenia funkcjonariusze ćwiczyli praktyczne umiejętności przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu. Program obejmował: techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielanie pomocy osobom z urazami wielonarządowymi, ewakuację poszkodowanych z miejsc zagrożonych pod presją czasu, doskonalenie współpracy zespołowej podczas symulacji interwencyjnych.

Szkolenie kładło duży nacisk na praktykę w warunkach zbliżonych do rzeczywistej służby. Część praktyczna pozwoliła policjantom na utrwalenie nawyków, które są kluczowe w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Egzamin końcowy potwierdził wysoki poziom przygotowania merytorycznego policyjnych ratowników. W składzie komisji egzaminacyjnej była Pani Małgorzata Wlaź – Koordynator Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Policji z Komendy Głównej Policji.

Systematyczne doskonalenie kompetencji w zakresie ratownictwa medycznego stanowi istotny element przygotowania funkcjonariuszy Policji do skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego. Dzięki zdobytym kompetencjom policjanci mogą skutecznie nieść pomoc poszkodowanym.

komisarz Kamil Karbowniczek