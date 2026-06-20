Zarzut zabójstwa i tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji (Aktualizacja)
36-letni obywatel Gruzji zatrzymany przez lubelskich policjantów ze specjalnej grupy śledczej został wczoraj doprowadzony do Prokuratury Krajowej w Lublinie. Mężczyzna po przesłuchaniu usłyszał zarzut zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji oddając do niego 5 strzałów z broni palnej. Dziś policjanci doprowadzili podejrzanego do Sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za zabójstwo grozi mu dożywocie.
Zatrzymanie 36-letniego obywatela Gruzji to efekt prowadzonych na szeroką skalę intensywnych działań lubelskich i bialskich policjantów. W tej sprawie szef lubelskiego garnizonu policji powołał specjalną grupę śledczą. Do zatrzymania tego groźnego przestępcy doszło podczas policyjnej obławy w jednym z hosteli pod Warszawą, gdzie mężczyzna ukrywał się po zabójstwie.
Film Doprowadzenie 36-letniego sprawcy zabójstwa
Pobierz plik Doprowadzenie 36-letniego sprawcy zabójstwa (format mp4 - rozmiar 9.73 MB)
Po zatrzymaniu przez policyjnych kontrterrorystów 36-latek został przekonwojowany do Lublina i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Wczoraj policjanci doprowadzili go do Prokuratury Krajowej w Lublinie. Śledztwo prowadzi Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa.
Dziś policjanci doprowadzą podejrzanego do sądu. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
AKTUALIZACJA:
Dziś (20.06) Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie zastosował wobec podejrzanego 36 latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.
nadkomisarz Anna Kamola