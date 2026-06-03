Poszukiwacze nie zwalniają tempa. Dwoje poszukiwanych oszustów wpadło w ich ręce na terenie Wielkopolski Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Lubelscy poszukiwacze z KWP w Lublinie wciąż depczą po piętach osobom, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości za popełnione przestępstwa. W ostatnim czasie nasi „Łowcy głów” zatrzymali dwoje poszukiwanych, którzy ukrywali się na terenie woj. wielkopolskiego. 45-latek oraz 39-latka poszukiwani byli za oszustwa. Mężczyzna brał zaliczki na wykonanie mebli i nie wywiązywał się z umów, natomiast kobieta podszywała się za pracownika banku celem wyłudzenia pieniędzy.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w ostatnim czasie realizowali czynności na terenie województwa wielkopolskiego. Mieli informacje, że to właśnie tam, mogą ukrywać się znajdujący się w ich zainteresowaniu poszukiwani.

Jednym z nich był 45-latek, którego poszukiwania wszczęli w styczniu 2024 roku policjanci ze Świdnika. Mężczyzna to wielokrotnie karany recydywista, który za kratkami spędził około 9 lat m.in. za przestępstwa narkotykowe, czy kradzież z włamaniem. Tym razem poszukiwany był listem gończym celem tymczasowego aresztowania za oszustwa. Tych ostatnich przestępstw dopuścił się na szkodę mieszkańców woj. wielkopolskiego. Z materiałów sprawy wynika, że 45-latek pobrał od pokrzywdzonych zaliczki na wykonanie mebli, jednak nie miał w cale zamiaru wywiązać się ze zlecenia. Zniknął razem z gotówką. Pokrzywdzeni oszacowali wówczas straty na łączna kwotę około 10 tysięcy złotych.

45-latek mając świadomość, że jest poszukiwany, ukrywał się prze organami ścigania, aż do końca maja. Wtedy to lubelscy „Poszukiwacze” pojechali do jednej z miejscowości pod Poznaniem. Mieli informację, że mężczyzna ukrywa się w jednorodzinnym domu. Ten myślał, że przechytrzy funkcjonariuszy próbując uciec przez okno. Bardzo się zdziwił, kiedy dookoła budynku ujrzał policjantów. Nie miał jakichkolwiek szans na ucieczkę, trafił prosto w ręce łowców głów. Stamtąd policjanci przekonwojowali go do Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Kolejną zatrzymaną osobą była 39-letnia obywatelka Ukrainy, która również poszukiwana listem gończym była za oszustwo oraz zarządzeniem w celu ustalenia miejsca pobytu. Kobietę poszukiwali policjanci z I komisariatu w Lublinie. 39-latka podszywała się za pracownika banku celem wyłudzenia pieniędzy od pokrzywdzonych osób. Jak ustalili lubelscy funkcjonariusze, kobieta ukrywała się na terenie ogródków działkowych pod Poznaniem. Bardzo się zdziwiła widząc policjantów, którzy zdemaskowali miejsce jej kryjówki. W zatrzymaniu kobiety lubelskim poszukiwaczom pomogli koledzy z Poznania.

Zatrzymanie tych poszukiwanych osób to kolejny przykład tego, że nasi „łowcy głów” nie zwalniają tempa i depczą po piętach tym, którzy ukrywają się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Dzięki determinacji, doświadczeniu oraz wykorzystywanym technikom operacyjnym ich skuteczność w namierzaniu przestępców jest na najwyższym poziomie.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych, sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

nadkomisarz Anna Kamola