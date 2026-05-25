Nowa siedziba lubelskich kontrterrorystyów, Oddziału Prewencji Policji oraz CBZC już otwarta! Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj Dziś odbyło się otwarcie nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie oraz Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Poprzez przekazanie symbolicznych kluczy oficjalnie oddano do użytku liczący blisko 9 tys. m2 pięciopiętrowy kompleks stając się jednym z najnowocześniejszych policyjnych obiektów w kraju. W otwarciu tej inwestycji uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Gospodarzem dzisiejszej uroczystości był Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil. Zbiórkę zaszczycili swoją obecnością: nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Michał Pudło Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Pan Jarosław Kwasek Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, mł. insp. Ireneusz Matysek Naczelnik Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, Pan Dariusz Działo Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pan Mirosław Sokal Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, Pan Paweł Banach Zastępca Prokuratora Regionalnego w Lublinie, Pana Mirosław Molin Zastępca Prokuratora Okręgowego w Lublinie, Pan Piotr Łopatyński z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, Pan Włodzimierz Pietroń – były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie a także przedstawiciele służb współpracujących z Policją – straży pożarnej oraz straży granicznej.

Otwarcie nowego obiektu zapoczątkował meldunek złożony przez dowódcę uroczystości, który przyjął nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji,

Głównym punktem zbiórki było przekazanie symbolicznych kluczy do nowego budynku z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafała Kochańczyka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Tomasza Gila oraz Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości insp. Michała Pudło. Klucze odebrali: Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Lublinie insp. Roman Leszcz, Naczelnik Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podinsp. Mariusz Pomorski oraz Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie kom. Grzegorz Wilk.

Po poświęceniu nowego budynku przez policyjnego kapelana, przyszedł czas na wręczenie pamiątkowych ryngrafów w podziękowaniu za zaangażowanie i działania związane z powstaniem tej inwestycji. Otrzymali je: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Andrzej Mioduna nadzorujący pion logistyki, Pan Włodzimierz Pietroń – były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, a także szefowie komórek KWP w Lublinie: Pani Renata Majkut – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, Pani Renata Gienc- Romanek - Główny Specjalista Zespołu ds. Inwentaryzacji, Pan Dorian Olszewski- Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia oraz mł. insp. Jarosław Kostek Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki oraz Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości insp. Michał Pudło.

Oddany do użytku obiekt mieszczący się przy ul. Grenadierów 4 w Lublinie wybudowany na potrzeby Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie oraz Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to nowoczesny pięciopiętrowy kompleks o powierzchni użytkowej blisko 9 tys. metrów kwadratowych. Budynek został zaprojektowany z myślą o specyfice pracy funkcjonariuszy pełniących tam służbę, których zadaniem jest z ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczanie aktów terroryzmu i najcięższych kategorii przestępstw a także rozpoznawanie i zwalczanie przestępstw w internecie.

W budynku mieszczą się m.in. nowoczesne biura, sale odpraw, dyżurka, magazyny sprzętu i uzbrojenia, zaplecza socjalne oraz siłownia sportowa. Budynek wyposażony został w windy. Dodatkowo znajdujące się w budynku pomieszczenia socjalne i sanitarne zostały zaprojektowane z myślą o całodobowym charakterze pełnionej tam służby.

Nowa siedziba funkcjonariuszy to nie tylko budynek administracyjny, ale także kompleksowo zagospodarowany teren obejmujący wiatę na pojazdy służbowe, kontenery na specjalistyczny policyjny sprzęt, agregaty prądotwórcze oraz dodatkowe miejsca parkingowe dla pojazdów.

W nowym obiekcie będzie pełnić służbę blisko 400 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.

Całkowity koszt tej inwestycji to kwota 80 mln. zł., która została pokryta ze środków Program Modernizacji Policji oraz środków finansowych przeznaczonych dla Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil w swoim przemówieniu podkreślił, że komfortowe i nowoczesne zaplecze przekłada się bezpośrednio na skuteczność działań, gotowość operacyjną oraz szybkość reagowania w sytuacjach zagrożenia. Komendant podziękował kierownictwu Komendy Głównej Policji za udzielone wsparcie w powstaniu tej inwestycji. Niech ta nowa siedziba będzie miejscem profesjonalnej służby, rozwoju,, kompetencji oraz dumy z noszonego munduru. Niech służy bezpieczeństwu mieszkańcom Lubelszczyzny przez wiele lat…”- dodał szef lubelskiego garnizonu.

Nowego miejsca pełnienia służby pogratulował funkcjonariuszom Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk dziękując wszystkim osobom, które przyczyniły się do wybudowania tego nowoczesnego obiektu oraz tym, którzy zawsze wspierają Policję Lubelską w podejmowanych inwestycjach. Dodał, że powstanie tego obiektu to odpowiedź na potrzeby współczesnej służby. Dzięki nowej siedzibie funkcjonariusze otrzymają odpowiednie warunki do szkolenia, doskonalenia i odpoczynku.

Z kolei jak zaznaczył Pan Jarosław Kwasek Członek Zarządu Województwa Lubelskiego „… jesteśmy dumni że ten projekt udało się doprowadzić do końca…” podkreślając, że ten wspaniały kompleks jest miejscem, gdzie policjanci będą godnie pełnić swoją służbę.

Insp. Michał Pudło Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w swoim wystąpieniu podkreślił, że ten nowo otwarty budynek jest nie tylko symbolem nowoczesności, rozwoju i gotowości do jeszcze skuteczniejszego działania, ale również symbolem współpracy i jedności. Naczelnik podziękował za doświadczenie, wiedzę, zaangażowanie i cierpliwość. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego budynku.

Oddany dziś do użytku kompleks stał się jednocześnie jednym z najnowocześniejszych policyjnych obiektów w kraju jednocześnie wpływając na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo obywateli.

nadkomisarz Anna Kamola