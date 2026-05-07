Kolejny dzień walki z żywiołem w Puszczy Solskiej Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj Dziś rano w Józefowie w pow. biłgorajskim odbył się briefing prasowy poświęcony bieżącej sytuacji w związku z pożarem lasów i trwającą akcją gaśniczą oraz planom na dalsze działania służb. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil. Od początku akcji gaśniczej strażaków wspierają policjanci prewencji dbając o zabezpieczenie miejsca i drogi dojazdowe a także policjanci pionu kryminalnego biorący udział w oględzinach miejsca katastrofy. W działaniach gaśniczych na terenach objętych pożarem biorą również udział dwa policyjne Black Hawki.

W porannym briefingu uczestniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Marcin Kierwiński, Minister Klimatu i Środowiska Pani Paulina Hennig-Kloska, Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek. W briefingu uczestniczył także Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil.

Podczas briefingu przedstawiono najnowsze informacje dotyczące bieżącej sytuacji w związku z prowadzoną akcją gaśniczą oraz plany na dalsze działania służb

We wczorajszej odprawie dotyczącej sytuacji zwiazanej z działaniami wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Andrzej Mioduna oraz Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju insp. Artur Deryło.

Od początku akcji policjanci wspierają działania strażaków. Po raz kolejny w działaniach gaśniczych na terenach objętych pożarem biorą udział dwa policyjne Black Hawki.

Policjanci z KPP w Biłgoraju oraz Oddziału Prewencji Policji w Lublinie zabezpieczają miejsce zagrożone pożarem przed dostępem osób postronnych. Informujemy również mieszkańców o bieżącej sytuacji. W miejscach blokady dróg kierujemy pojazdy na wyznaczone objazdy.

Przypominamy, że w związku z prowadzoną akcją gaśniczą zablokowana jest droga wojewódzka nr 853 od ronda w Józefowie do skrzyżowania na Brzeziny i Panasówkę. Wyznaczyliśmy także objazdy: drogą DW 858 na Zwierzyniec i Biłgoraj, natomiast od strony Tomaszowa Lubelskiego drogą DW 849 na Zamość.

Jednocześnie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu prowadzimy oględziny sektorowe miejsca katastrofy samolotu gaśniczego z udziałem policyjnego zespołu DVI.

W dalszym ciągu apelujemy o ostrożność, stosowanie się do poleceń służb i niezbliżanie się do rejonu objętego pożarem.

nadkomisarz Anna Kamola