Mieli kominiarki, wytrychy oraz pieniądze z włamania. Zostali zatrzymani po policyjnym pościgu! Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Po pościgu zatrzymaliśmy sprawców kradzieży z włamaniem do plebanii w powiecie tomaszowskim. Okazali się nimi dwaj bracia w wieku 34 i 38-lat, którzy pod nieobecność księdza dostali się do budynku i skradli 18 tysięcy złotych. Kryminalni znaleźli przy nich pieniądze, kominiarki oraz wytrychy służące do otwierania zamków. Obaj odpowiedzą w warunkach recydywy, dlatego grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Szybkie zatrzymanie sprawców przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie było możliwe dzięki współpracy z kryminalnymi z KWP w Rzeszowie oraz policjantami z Tomaszowa Lubelskiego.

Do tego zdarzenia doszło w minioną niedzielę na plebanii należącej do kościoła znajdującego się na terenie gminy Jarczów. Zamaskowani sprawcy po uprzednim przełamaniu wkładki zamka w drzwiach wejściowych weszli do budynku skąd zabrali około 18 tys. zł.

Sprawcy odjechali z miejsca i zmierzali w kierunku województwa podkarpackiego. Plany pokrzyżowali im policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy wspólnie z kolegami z KWP w Rzeszowie i KPP w Tomaszowie Lubelskim postanowili zatrzymać ich na drodze.

Włamywacze pomimo próby zatrzymania przez policjantów i nadawanych przez nich sygnałów nie chcieli zatrzymać samochodu i kontynuowali ucieczkę. Kryminalni nie tylko dogonili auto włamywaczy, ale także wyprzedzili zajeżdżając i blokując drogę kilkoma radiowozami. Gdy kierujący zatrzymał auto, został natychmiast zatrzymany wraz z pasażerem. Okazało się, że dwaj mężczyźni to bracia w wieku 34 i 38-lat (mieszkańcy gminy Jasło) w dodatku karani za podobne przestępstwa. W samochodzie policjanci ujawnili pieniądze, kominiarki oraz wytrychy służące do otwierania zamków.

W Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim usłyszeli już zarzut kradzieży z włamaniem. Ponadto 34-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Z uwagi na swoją przeszłość obaj będą odpowiadać w warunkach recydywy, dlatego grozi im nie 10, ale 15 lat pozbawienia wolności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

podinsp. Andrzej Fijołek

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie