Szczęśliwy finał poszukiwań 17-latka

Wczoraj w nocy policjanci z komisariatu w Bychawie wspólnie ze strażakami OSP prowadzili poszukiwania zaginionego 17-latka. Młody mężczyzna miał na chwilę oddalić się od grupy, z którą wspólnie kolędował. Brat zaginionego, który z nimi był wrócił do domu ale nie mógł sprecyzować rodzicom, gdzie znajduje się jego brat. Zaginięcie zgłosiła rodzina, która początkowo prowadziła poszukiwania na własną rękę. Zaginiony nie miał przy sobie telefonu komórkowego.

Funkcjonariusze wykorzystywali do działań specjalistyczny sprzęt. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne priorytetem było szybkie odnalezienie 17-latka.

W trakcie czynności poszukiwawczych, przewodnik psa tropiącego- młodszy aspirant Szymon Rogala, odnalazł osobę zaginioną. 17-latek leżał w przydrożnym rowie w miejscowości Osmolice Pierwsze. Młody mężczyzna był wyziębiony, została mu udzielona pomoc medyczna.

młodszy aspirant Beata Kieliszek