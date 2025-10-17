Rozbiliśmy zorganizowaną grupę przestępczą czerpiącą zyski z nierządu i handlu ludźmi! Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj Na czele zorganizowanej grupy przestępczej stała 37-latka, która werbowała młode kobiety do prostytucji i umawiała spotkania z klientami. Mężczyźni działający w grupie przewozili kobiety do wynajętych lokali i sprawowali nad nimi nadzór. Przestępczy proceder przerwali kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie działający w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Zatrzymaliśmy 37-latkę oraz trzech mężczyzn w wieku 20, 37 i 40 lat. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpaniu korzyści z nierządu i handlu ludźmi. Dodatkowo 37-latek odpowie także za zgwałcenie jednej z kobiet.

Jak ustalili kryminalni z KWP w Lublinie, grupa przestępcza działała od stycznia 2025 roku na terenie kraju. Szefowa grupy to 37-latka z województwa podkarpackiego, która zajmowała się werbunkiem kobiet - będących w trudnej sytuacji życiowej - do prostytucji. Następnie umawiała spotkania z klientami poprzez zamieszczanie ofert w internecie. Grupa wynajmowała w tym celu mieszkania w danym mieście przez najbliższe dni i przewoziła tam kobiety. Wśród nich była 27-latka, która znajdowała się w krytycznym położeniu z powodu braku miejsca zamieszkania. Podejrzani wykorzystali jej bezradność, stosowali wobec niej przemoc fizyczną i czerpali korzyści z prostytucji. Jak ustalili kryminalni zajmujący się sprawą, została ona również zgwałcona przez 37-letniego członka grupy przestępczej sprawującego nad nią bezpośredni nadzór. Wszystkie pieniądze pochodzące z nierządu trafiały do członków grupy przestępczej.

Film Kryminalni rozbili zorganizowaną grupę przestępczą czerpiącą zyski z nierządu i handlu ludźmi Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kryminalni rozbili zorganizowaną grupę przestępczą czerpiącą zyski z nierządu i handlu ludźmi (format mp4 - rozmiar 30.39 MB)

Policjanci zatrzymali i doprowadzili podejrzane osoby do Prokuratury Okręgowej w Zamościu nadzorującej śledztwo. Tam zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści z nierządu i handlu ludźmi. Dodatkowo 37-latek odpowie także za zgwałcenie jednej z kobiet.

Podczas przeszukań zabezpieczyliśmy broń gazową i hukową oraz amunicję, imitację legitymacji policyjnej, a także narkotyki i pieniądze w kwocie ponad 50 tysięcy złotych. Dodatkowo ustaliliśmy majątek o wartości prawie 800 tysięcy złotych, który może zostać zajęty na poczet przyszłych kar.

Podczas realizacji tej sprawy policjantów z KWP w Lublinie wspierali m.in. policjanci z KWP w Bydgoszczy, KMP w Grudziądzu oraz funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące przez Sąd Rejonowy w Zamościu. Za przestępstwo handlu ludźmi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

podinspektor Andrzej Fijołek

Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie